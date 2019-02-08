08 Февраля 2019
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Жители Пермского края могут в режиме онлайн следить за ситуацией на дорогах

Жители Пермского края на портале "Управляем вместе" получили доступ к информации аналитической системы управления дорогами и транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Накануне с организацией работы "Центра безопасности дорожного движения Пермского края" (ЦБДД) ознакомился губернатор Максим Решетников. Именно в этом центре собирается вся информация с комплексов фотовидеофиксации, пунктов весогабаритного контроля, видеокамер, метеостанций с ГЛОНАСС устройств уборочной техники.

Во время своего визита в ЦБДД глава региона отметил важность внедрения в систему сведений со всех дорог края: муниципальных, региональных, федеральных, а также данные о движении электричек и общественного транспорта. Он подчеркнул, что наполнение центра все большим объемом данных позволит поднять безопасность дорожного движения в Прикамье на новый уровень.

Максим Решетников заявил, что таким образом жители региона получат понимание по времени и условиям поездок по городу и краю.

"Также система поможет нам бережно эксплуатировать дорожные объекты, сократить число дорожно-транспортных происшествий, сделать понятным расписание общественного транспорта", - отметил губернатор.

В настоящий момент система отражает изображение с камер на региональных дорогах, погодные условия и уборку от снега.

Центр безопасности дорожного движения Пермского края(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Также в единое информационное пространство центра будут интегрироваться системы "Безопасный город", реестр легального таксомоторного транспорта, который позволит контролировать обслуживание жителей службами такси.

В Минстрансе Прикамья утверждают, что концентрирование информации в единый центр позволит повысить безопасность дорожного движения.

До конца 2019 года в регионе будут установлены еще 10 комплексов автоматического весогабаритного контроля, а также 56 стационарных комплексов фотовидеофиксации, 10 из них — с возможностью распознавания характера перевозимого груза.

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Жители Пермского края могут в режиме онлайн следить за ситуацией на дорогах

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Теги: управляем вместе, дороги, Максим Решетников



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