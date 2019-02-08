08 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале оценщик здания для детсада может сесть в тюрьму за мошенничество

В Чебаркуле эксперт-оценщик Сергей Богатырев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Мужчина в позапрошлом году произвел завышенную оценку стоимости здания, которое было куплено местными чиновниками для размещения в нем детского сада, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Здание было приобретено за более чем 24 млн рублей - эти деньги были выделены из федерального бюджета. Причиненный ущерб составил 16 млн рублей.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

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На Южном Урале оценщик здания для детсада может сесть в тюрьму за мошенничество

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Теги: оценщик, Чебаркуль, здание, детсад, уголовное дело, мошенничество, Сергей Богатырев



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