08 Февраля 2019
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Общество В России

Рождаемость рухнула на 5%, за два года - на 15%. Россия вернулась в конец 2000-х

В 2018 году в России родились 1 млн 599 тыс. детей. Это на 90,6 тыс., или 5,4%, меньше, чем годом ранее. Такие итоговые данные за 2018 год опубликовал Росстат. А поскольку в 2017 году рождаемость рухнула на 10,7%, то за два года произошел обвал на 15%, или 300 тыс. детей. По уровню рождаемости Россия вернулась в конец 2000-х.
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Падение рождаемости произошло равномерно по всем федеральным округам, и только в двух регионах - Калмыкии и Северной Осетии - она символически выросла. Причем в ряде регионов (Магаданская область, Коми, Ненецкий АО, Костромская область) она рухнула более чем на 10%.

За два года ситуация с рождаемостью еще более тяжелая. Она сократилась во всех регионах, а в некоторых - до 25%. Наибольшее падение произошло в европейской части России, наименьшее - на Северном Кавказе.

В целом по абсолютной рождаемости Россия вернулась к 2007 г. Данных по удельной рождаемости на одну женщину Росстат еще не приводит, но ее можно вычислить. Если бы рождаемость по всем возрастам в прошлом году осталась на уровне 2017 года, то в стране родились бы 1 млн 660 тыс. детей, т.е. на 1,8% меньше. Таково влияние ухудшения возрастной структуры населения - сокращения числа женщин детородного возраста. Остальные 3,6% - это именно падение удельной рождаемости на одну женщину. Таким образом, две трети от общего падения (61 из 91 тыс.) приходятся на сокращение удельной рождаемости, а значит, ссылка на уменьшение репродуктивного потенциала населения верна только на треть.

Исходя из этих данных, можно вычислить, что суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2018 года опустился с 1,62 до 1,56 ребенка на женщину, т.е. до уровня 2010 года. Однако тогда без Крыма и Севастополя родилось на 190 тыс. детей больше. За 8 лет существенно уменьшилось число женщин детородного возраста, и для обеспечения естественного прироста рождаемость должна быть существенно выше, чем даже предполагает президентский указ - к 2024 году достичь 1,7 ребенка на женщину.

Накануне.RU писало о том, что ожидания Минтруда, что естественный прирост возобновится к 2023-2024 гг. без резкого роста рождаемости, абсолютно беспочвенны и указывают на некомпетентность чиновников.

Отметим, что общая смертность снизилась на 0,4%, а убыль населения без миграции, как и прогнозировало Накануне.RU по итогам 10 месяцев, составила 218 тыс. человек. Это на 62% больше, чем год назад, когда было 134 тыс.

Резко уменьшилось и число заключаемых браков - на 12%, а разводов - только на 3,7%. В результате на 100 браков пришлось 64 развода. Это худший результат с 2005 года.

В целом в России продолжает ухудшаться демографическая ситуация, причем больше всего с рождаемостью. Даже без дальнейшего уменьшения удельной рождаемости "естественная" убыль населения к концу 2020-х достигнет 400-500 тыс. в год.

Как ранее сообщало Накануне.RU, население России сократилось впервые за 10 лет.

инфографика, рождаемость и смертность в России(2017)|Фото: Евгений Чернышёв, Накануне.RU

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Рождаемость рухнула на 5%, за два года - на 15%. Россия вернулась в конец 2000-х

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Теги: рождаемость, население, демография



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