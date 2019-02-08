08 Февраля 2019
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Экономика В России

ЦБ сохранил ключевую ставку 7,75% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на умеренный рост инфляции в январе, передает корреспондент Накануне.RU.

ЦБ заявил, что вклад повышения НДС на 2% в инфляцию оказался умеренным, но в полной мере рост ставки скажется на ценах к апрелю. Годовую инфляцию регулятор спрогнозировал в интервале 5–5,5%.

К проинфляционным рискам ЦБ отнес пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также геополитические факторы, которые могут привести к волатильности на мировых рынках.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 22 марта.

Напомним, долгосрочный прогноз аналитиков сводится к росту ключевой ставки в 2019 г. и удорожанию заемных средств.

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ЦБ сохранил ключевую ставку 7,75% годовых

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Теги: Центральный банк, ключевая ставка



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