"Лучше поздно, чем никогда". Российских паралимпийцев "условно" восстановили в правах

Сегодня во время пресс-конференции президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил о решении исполкома организации "условно восстановить" в членстве Паралимпийский комитет России (ПКР) с 15 марта 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПКР.

В ПКР поприветствовали данное решение, хоть и отметили, что оно представляется "запоздалым и небезусловным". Тем не менее, как заявили в российской организации, это позволит решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд РФ в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в японском Токио.

"Как говорится, лучше поздно, чем никогда. "Послевосстановительные" критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми", - отметили в ПКР.

При этом для полного восстановления ПКР необходимо выполнение нескольких требований.

При этом по словам Парсонса, если на каком-либо из этапов какой-либо критерий не будет соблюден, исполком МПК может пересмотреть статус условного восстановления ПКР, пишет Спорт-Экспресс.

Напомним, что членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года, что автоматически привело к недопуску сборной России к Паралимпийским играм 2016 года. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане выступать были допущены лишь несколько российских спортсменов и только в нейтральном статусе.