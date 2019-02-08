Дочь Юрского назвала причину смерти артиста

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца. Об этом сообщила дочь актера Дарья.

По ее словам, отец долго болел. Сейчас ожидается официальное заключение, передает ТАСС.

Ранее информацию о смерти 83-летнего актера подтвердили в пресс-службе театра Моссовета.

Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Время и место прощания станут известны позже.

В декабре Юрский попал больницу - его госпитализировали в инфекционное отделение. Сообщалось, что причиной стало воспаление, 83-летний артист находился в состоянии средней тяжести.