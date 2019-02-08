99 лет со дня рождения легенды авиации Григория Речкалова отмечают в Свердловской области

Сегодня в Свердловской области отмечают годовщину рождения Героя Советского Союза Григория Речкалова. По одним данным, он родился в 1918 году, по другим - в 1920, официально сегодня празднуют 99 лет с даты рождения.

8 и 9 февраля на малой родине летчика - в поселках Бобровский и Зайково - пройдут торжественные мероприятия, сообщается на информационном портале Свердловской области. Летчик-ас родился в Ирбитском районе, жил и ходил в школу в Сысертском районе.

Интересна судьба летчика - его военная карьера могла закончиться, так и не начавшись, если бы не Великая Отечественная война, буквально накануне наступления немцев Речкалов проходил врачебную комиссию, где у него выявили дальтонизм, его могли "забраковать", но вернулся он в часть 22 июня, когда армия Третьего Рейха уже пересекла границу Советского Союза, и Юрий Левитан сообщил, что началась война – начальник штаба полка дал ему срочное задание и даже не взглянул на заключение врачей из-за чрезвычайных обстоятельств.

Уже 27 июня Речкалов одержал свою первую победу – сбил одномоторный истребитель "Мессершмит-109", затем уничтожил еще три вражеских самолета всего за один месяц. Речкалов был награжден Орденом Красного Знамени. Продолжал воевать в небе над Кубанью - за 25 боевых вылета лично сбил три самолета - получил второй Орден Красного Знамени.

24 мая 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Всего он одержал 65 побед, 240 раз совершал боевые вылеты, участвовал в более чем 120 воздушных боях. После войны Григорий Речкалов продолжал службу в военно-воздушных силах. Он дожил до глубоких седин, после увольнения в запас занимался журналистикой, поступил в МГУ в 60-х годах. В 1990-м году похоронен в поселенке Бобровский Сысертского городского округа Свердловской области.

Здесь в эти два дня пройдут встречи со школьниками, памятный митинг, в Доме культуры на ул. Калинина в поселке Бобровском состоится показ концертной программы. В Зайково проведут экскурсии, митинги памяти и концерты.

Вспоминают легенду авиации не только на родине, где он родился и учился, его чтут и в Краснодарском крае, где в небе над Кубанью он сбил 19 нацистских истребителей. Именно авиация играла важную роль в освобождении сел и хуторов Кубани. В этом году в станице Крыловской был открыт бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова.