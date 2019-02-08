В Перми назначена дата публичных слушаний по проекту здания для общины "Хабад Любавич"

В Перми состоятся публичные слушания, участники которых обсудят строительство здания синагоги еврейской общины "Хабад Любавич", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участники слушаний соберутся в 18.00 14 февраля в актовом зале общественного центра "Светлый". Об этом говорится в постановлении главы города Дмитрия Самойлова. Высказаться участники могут как очно, так и выслав своё мнение заранее.

Земля, на которой, возможно, появится синагога, расположена в Дзержинском районе, недалеко от перекрёстка Локомотивной – Энгельса. Там, как полагают инициаторы стройки, развита инфраструктура, есть нужные ресурсы – сети тепло- и электроснабжения и прочее. На участке в 0,64 га предполагается построить 3-4-этажное здание общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов".

Отметим, жильцы близлежащих домов уже начали сбор подписей под обращением о несогласии с предстоящей стройкой, заявил Накануне.RU активист Роман Юшков, который собирается выступить на публичных слушаниях.

Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 г. она бесплатно получила участок земли в Перми для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавичским хасидам. Противники появления "хабадского" центра пытаются добиться признания общины экстремистской.