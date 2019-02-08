Аэропорт "Рощино" на месяц закрывает бесплатную парковку

На территории тюменского аэропорта "Рощино" закрывается бесплатная парковка. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, это связано с проведением комплексов мероприятий по антитеррористической безопасности.

С 11 февраля по 10 марта нельзя будет парковать автомобили вдоль ул. Сергея Ильюшкина. В аэропорту отмечают, что будет работать эвакуатор и все припаркованные машины будут эвакуированы.

Для сотрудников предприятий и организаций, которые осуществляют деятельность на территории "Рощино" будет предоставлен льготный доступ на служебную парковку "Р4". Правда, не бесплатно - за 200 рублей на указанный период времени.