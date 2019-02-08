08 Февраля 2019
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Политика В России

История посадки Арашуковых из дела о страстных кавказских абреках превращается в дело тихих газпромовских мошенников?...

"Миллер посадил Арашукова в пику Сечину!" Самый смешной комментарий на сайте московского Карнеги за всю его историю, накануне был опубликован, передает корреспондент Накануне.RU.

Семнадцать лет Арашуков-старший трудился в системе "Газпрома" , как выяснилось, на ниве воровства газа. Причем, из семнадцати лети последние 8 лет Миллер прятал его за крепкой спиной Селезнёва. И надо же - какое внезапное прозрение! Похоже, дела совсем плохи, если пришлось прибегнуть к услугам профессиональных "руссолюбов" из центра Карнеги. Похоже что слухи о том, что Арашуковы дают показания на Селезнёва и Миллера, распространяемые по сети сливными ресурсами, могут оказаться, страшно сказать, правдой.

Ибо, как еще можно понять - почему вся "Русь сидящая" в правозащитном лице Ольги Романовой на голубом бескорыстном глазу рассказывает, что Миллер сам посадил своего верного слугу Арашукова? С чадами и домочадцами. Неужели это страшный сон Миллера о том, как "дело Арашуковых" из дела о страстных кавказских абреках превращается в дело тихих газпромовских мошенников?...

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История посадки Арашуковых из дела о страстных кавказских абреках превращается в дело тихих газпромовских мошенников?...

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Теги: арашуков, сенатор, миллер, сечин, межрегионгаз, газпром, центр карнеги



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