История посадки Арашуковых из дела о страстных кавказских абреках превращается в дело тихих газпромовских мошенников?...

"Миллер посадил Арашукова в пику Сечину!" Самый смешной комментарий на сайте московского Карнеги за всю его историю, накануне был опубликован, передает корреспондент Накануне.RU.

Семнадцать лет Арашуков-старший трудился в системе "Газпрома" , как выяснилось, на ниве воровства газа. Причем, из семнадцати лети последние 8 лет Миллер прятал его за крепкой спиной Селезнёва. И надо же - какое внезапное прозрение! Похоже, дела совсем плохи, если пришлось прибегнуть к услугам профессиональных "руссолюбов" из центра Карнеги. Похоже что слухи о том, что Арашуковы дают показания на Селезнёва и Миллера, распространяемые по сети сливными ресурсами, могут оказаться, страшно сказать, правдой.

Ибо, как еще можно понять - почему вся "Русь сидящая" в правозащитном лице Ольги Романовой на голубом бескорыстном глазу рассказывает, что Миллер сам посадил своего верного слугу Арашукова? С чадами и домочадцами. Неужели это страшный сон Миллера о том, как "дело Арашуковых" из дела о страстных кавказских абреках превращается в дело тихих газпромовских мошенников?...