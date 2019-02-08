08 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

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Политика В России

Песков: Янукович пользуется госохраной по указу Путина

Экс-президент Украины Виктор Янукович, находясь в России, пользуется государственной охраной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что Якукович охраняется по указу Владимир Путина, передает "Интерфакс".

Ранее свергнутый украинский президент дал пресс-конференцию в Москве, на которой сделал несколько интересных заявлений.

Янукович заявил, что опасается покушения на себя, устроенного украинской властью. По его словам, у него есть данные, что на Украине создана спецгруппа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Отметим, ранее на него завели уголовное дело о госизмене за предложение дать автономию Донбассу.

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Песков: Янукович пользуется госохраной по указу Путина

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Теги: виктор янукович, дмитрий песков, охрана



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