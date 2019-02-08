08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника Сибирский ФО

Сотый электровоз "Синара" прошел средний ремонт на НЭРЗ

Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ), входящий в холдинг "Синара – Транспортные Машины" (СТМ) осуществил средний ремонт сотого электровоза 2ЭС6 "Синара". На сегодняшний день, НЭРЗ является единственным заводом в РФ, выполняющим ремонты электровозов "Синара", которые относятся к новому поколению подвижного состава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пресс-центре Группы Синара.

Средний ремонт грузовых электровозов постоянного тока серии 2ЭС6 завод освоил в 2017 году, после того как вошел в холдинг СТМ. На предприятии для выполнения таких видов работ полностью подготовили производственные мощности, провели необходимую оснастку оборудования и обучение персонала.

Сотый электровоз 2ЭС6, который был отремонтирован на НЭРЗ, сейчас отправлен на Свердловскую железную дорогу для эксплуатации. Как сообщил генеральный директор завода Максим Цыганец, в этом году у предприятия в планах отремонтировать еще 280 секций электровозов серии 2ЭС6.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотый электровоз "Синара" прошел средний ремонт на НЭРЗ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Синара, электровозы, Новосибирский электровозоремонтный завод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 1004

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети