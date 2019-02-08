Сотый электровоз "Синара" прошел средний ремонт на НЭРЗ

Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ), входящий в холдинг "Синара – Транспортные Машины" (СТМ) осуществил средний ремонт сотого электровоза 2ЭС6 "Синара". На сегодняшний день, НЭРЗ является единственным заводом в РФ, выполняющим ремонты электровозов "Синара", которые относятся к новому поколению подвижного состава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пресс-центре Группы Синара.

Средний ремонт грузовых электровозов постоянного тока серии 2ЭС6 завод освоил в 2017 году, после того как вошел в холдинг СТМ. На предприятии для выполнения таких видов работ полностью подготовили производственные мощности, провели необходимую оснастку оборудования и обучение персонала.

Сотый электровоз 2ЭС6, который был отремонтирован на НЭРЗ, сейчас отправлен на Свердловскую железную дорогу для эксплуатации. Как сообщил генеральный директор завода Максим Цыганец, в этом году у предприятия в планах отремонтировать еще 280 секций электровозов серии 2ЭС6.