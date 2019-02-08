Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля

В Кремле определились с датой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, глава государства обратится к ФС 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент огласит Послание Федеральному собранию 20 февраля", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале. Появлялась информация, что обращение к парламенту может быть приурочено к годовщине присоединения Крыма - 18 марта. Однако, по всей видимости, такой вариант был отвергнут.