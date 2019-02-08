В МИД РФ заявили, что Каракас не обращался к Москве за военной поддержкой

Глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин заявил, что Каракас не обращался к Москве за военной поддержкой и не направлял соответствующих просьб.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки в Венесуэлу американских военных.

Как пояснил Щетинин, все заявления о военной помощи, исходящие от стратегических партнеров РФ, досконально анализируются. Однако, по его словам, именно в этом случае такой просьбы со стороны Венесуэлы не поступало.

Кроме этого, представитель Министерства иностранных дел России отметил, что власти США уже решили для себя вопрос с Венесуэлой в пользу силового вмешательства, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, что американцы вновь призвали действующего президента Николаса Мадуро уйти в отставку и покинуть страну.