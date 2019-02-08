В МИД РФ заявили, что Каракас не обращался к Москве за военной поддержкой

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России За рубежом

В МИД РФ заявили, что Каракас не обращался к Москве за военной поддержкой

Глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин заявил, что Каракас не обращался к Москве за военной поддержкой и не направлял соответствующих просьб.
Читайте также:

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки в Венесуэлу американских военных.

Как пояснил Щетинин, все заявления о военной помощи, исходящие от стратегических партнеров РФ, досконально анализируются. Однако, по его словам, именно в этом случае такой просьбы со стороны Венесуэлы не поступало.

Кроме этого, представитель Министерства иностранных дел России отметил, что власти США уже решили для себя вопрос с Венесуэлой в пользу силового вмешательства, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, что американцы вновь призвали действующего президента Николаса Мадуро уйти в отставку и покинуть страну.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В МИД РФ заявили, что Каракас не обращался к Москве за военной поддержкой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Венесуэла, Россия, поддержка, МИД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.02.2019 00:01 Мск Мадуро обещал дать отпор в случае вторжения США в страну
Ранее 04.02.2019 06:43 Мск Вице-президент Венесуэлы предупредила об ответе в случае военного вторжения
Ранее 03.02.2019 19:39 Мск Дональд Трамп не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 1004

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети