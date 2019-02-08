"ЮСПК-Ява" экс-депутата Язева задолжала миллион бюджету Югры

Арбитражный суд Югры включил в реестр требований кредиторов компании "ЮСПК-Ява" (принадлежит бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву) задолженность перед региональной инспекцией ФНС.

ЮСПК задолжала более 924 тыс. руб. по обязательным платежам, из этой суммы в состав второй очереди включены 398 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Процедура наблюдения в отношении ЮСПК введена в октябре 2018 г. С иском о банкротстве компании обратился Сбербанк, он заявил о долге в в размере 169,4 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в процедуре банкротства находятся и другие компании, принадлежащие Язеву.