08 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале снесенное по документам жилье выдавалось за новое

В Сосновском районе в селе Вознесенка здание, которое по документам снесли еще в 2012 году, местный бизнесмен использовал как строящийся объект под новые муниципальные квартиры.

Дом вместе с землей был передан чиновниками села предпринимателю, который должен был полностью его снести, а на этом месте построить абсолютно новое строение. Однако бизнесмен снес лишь крышу, а несущие стены и фундамент оставил, использовав их под строительство нового объекта, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".

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На Южном Урале снесенное по документам жилье выдавалось за новое

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Теги: Вознесенка, жилье, снос, чиновники, уголовное дело



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