Строительство Храма святой Екатерины у драмтеатра – вопрос практически решённый

Депутаты комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию дали "добро" на перевод участка возле Театра драмы в категорию земель, предназначенных под строительство религиозных сооружений, а точнее - под Храм святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что сегодняшнее заседание думцев было внеочередным, а вышеназванный вопрос в повестке был единственным. Сами депутаты объясняют такой "низкий старт" необходимостью поскорее начать благоустройство территории близ Театра драмы. И убеждены в высоком предназначении своей миссии.

"Я убежден, что Храм во имя Святой Великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города, должен быть построен к 300-летию уральской столицы, - прокомментировал принятое решение депутат Алексей Вихарев. - Все православные семьи с нетерпением ждут начала строительства, моя семья не исключение. Мы благодарны Игорю Алексеевичу Алтушкину [ глава "Русской медной компании"] за его монументальный подход к возрождению духовности на Урале. Мы ещё не понимаем, не возведение храма изменит судьбу нашего города. На сегодняшний день наш город ассоциируется с расстрелом царской семьи. Вы слышали слова губернатора Евгения Куйвашева о том, что собор Святой Екатерины сохраняет городское пространство и духовную идентичность. Также будут учтены интересы граждан".

По словам народного избранника, люди, которые "сегодня обнимают фонтан" и выступают против строительства храма, не знают о том, что "набережная находится в плачевном состоянии". "Я считаю, что необходимо прекратить дискуссию и восстановить историческую справедливость", - заявил Вихарев.

Его коллега по комиссии депутат Владимир Крицкий, со своей стороны, пояснил, что территория у Театра драмы "была раньше территорией общественного пользования, сейчас станет территорией под строительство религиозных объектов".

"Столько было споров по поводу храма, рассматривали вопрос его размещения на Площади труда, это вызвало резонанс, и размещение там отменили, затем храм хотели построить на воде, и снова та же история, - напомнил Крицкий. - Хотят частные инвесторы строить храм, то пускай строят, он никому мешать не будет, станет исторической ценностью и культурным объектом нашего города".

Далее, после окончательного решения, которое уже вся гордума примет (в чём можно уже не сомневаться) 12 февраля на своём заседании, меценаты уже смогут приступить к строительству.