В Кемерово готовится митинг против передачи подстанции скорой помощи в частную структуру

В Кузбассе готовится уличный протест после появления информации о передаче правобережной подстанции скорой помощи в Кемерове в частную структуру.

О передаче подразделения на обслуживание коммерческой структуре ООО "Скорая помощь" заявила вице-губернатор Кемеровской области Елена Малышева.

6 февраля 50 сотрудников Правобережной подстанции Кемеровской ССМП провели учредительное собрание первичной организации межрегионального профсоюза "Действие". Было объявлено о подготовке к уличной акции протеста в защиту общественного здравоохранения Кузбасса.

На данный момент в "Действие" вступили уже около 70 сотрудников кемеровской "скорой", сообщили Накануне.RU в профсоюзе.

В резолюции, принятой на собрании, говорится: "Мы рассматриваем эти планы как лоббирование коммерческих интересов, как легкомысленную попытку "экономии" на самых необходимых социальных расходах, как новый шаг в коммерциализации сферы здравоохранения Кемеровской области. Считаем, подобное решение опасным социальным экспериментом над населением в таком стратегическом вопросе как организация экстренной и неотложной помощи".

Отмечается, что работники Правобережной подстанции неоднократно высказывали свою отрицательную позицию в отношении планов властей, но "не были услышаны.

"В этой ситуации, мы переходим к организованному сопротивлению. Мы требуем отменить планы «приватизации» и коммерциализации скорой помощи Кемерово и других городов Кузбасса. Требуем полноценного государственного обеспечения всем необходимым скорой помощи как одной из важнейших служб в системе общественной безопасности", - говорится в резолюции.