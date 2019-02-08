Количество заболевших корью в Екатеринбурге увеличилось до 27

В Екатеринбурге сохраняется сложная ситуация по заболеваемости корью. На сегодняшний день за два месяца зарегистрировано 27 случаев, из них 20 - официально подтвердились. Об этом в ходе брифинга рассказал главный эпидемиолог города Александр Харитонов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Основное количество заболевших в Академическом микрорайоне, также несколько случаев в Октябрьском и Чкаловском районах. В Академическом в 126 квартирах не открыли дверь санврачам для проведения вакцинации, а всего по городу чуть более 9 тысяч непривитых людей.

По словам Харитонова, заболевание в город занесли из других регионов.

"Это завозные случаи с других территорий. Чаще всего бывает с Украины, Таиланда, Таджикистана", - сказал эпидемиолог.

Он добавил, что в городе активно приступили к вакцинации населения, однако люди отказываются от прививок, не понимая всю серьезность заболевания. Уже завтра на Таганском ряду будут проводить масштабные мероприятия по вакцинации мигрантов.

Отметим, что недавно в Екатеринбурге ввели ограничительные меры по кори в образовательных учреждениях и больницах.