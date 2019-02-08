08 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

Супружеская пара из Кургана получила более 30 лет тюрьмы на двоих за распространение наркотиков

В Кургане большие тюремные сроки получили муж и жена, которые продавали наркотики через закладки.

На трассе "Иртыш" полицейские остановили машину - за рулем была 35-летняя безработная жительница Кетово, рядом находился ее 37-летний муж. Супруги ехали в Курган, чтобы распространить наркотики.

Осмотрев салон машины, полицейские нашли около 300 граммов порошкообразного вещества белого цвета, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

При обыске в квартире супругов правоохранители изъяли около восьми граммов аналогичных наркотиков, а также электронные весы, полимерные пакетики и другие приспособления для расфасовки наркотиков.

Мужчина получил 19 лет в колонии строгого режима, женщина - 15 лет в колонии общего режима.

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Супружеская пара из Кургана получила более 30 лет тюрьмы на двоих за распространение наркотиков

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Теги: Курган, супруги, наркотики, суд



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