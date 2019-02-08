Bellingcat связал "третьего отравителя" Скрипалей с отравлением в Болгарии

Третий участник отравления в британском Солсбери причастен к отравлению в Болгарии в 2015 году. Об этом говорится в расследовании британской группы Bellingcat и издания The Insider.

Утверждается, что 45-летний Сергей Вячеславович Федотов посещал Болгарию четыре года назад. Улететь обратно в Москву из болгарской Софии он должен 30 апреля. Однако Федотов, по неизвестным причинам, вылетел 28 апреля из Стамбула, якобы купив билет в последний момент.

Bellingcat связывает эту информацию с отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, произошедшего 28 апреля 2015 года. Утверждается, что Гебрев также был отравлен "Новичком".

Ранее британское издание The Telegraph заявило о третьем подозреваемом в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что "российским агентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некий Сергей Федотов, тоже агент ГРУ.

Якобы он после покушения на некоторое время остался в Великобритании. Федотов должен был улететь в Москву на одном самолете с Петровым с Бошировым. Однако перед отправкой самолета снял свою регистрацию с рейса.

По данным британских СМИ, британская полиция считает, что к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро россиян.