Профсоюз медработников Прикамья призвал властей повысить оклады врачам

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Профсоюз медработников Прикамья призвал властей повысить оклады врачам

Пермская краевая организация профсоюза работников здравоохранения обратилась к губернатору Максиму Решетникову с просьбой увеличить оклады медработников, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения опубликован в социальных сетях. Активисты ссылаются на "майский" указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому органам власти "рекомендуется продолжить систему оплаты труда работников в части увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы, сбалансировав ее таким образом, чтобы без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми-климатическими условиями 50-60% заработной платы направлялось на выплаты по окладам", - говорится в тексте обращения.

30% структуры заработной платы - должны составлять стимулирующие выплаты, 10-15% - выплаты компенсационного характера.

Между тем, как утверждают в профсоюзе, официальная средняя зарплата врачей в Пермском крае в прошлом году составила 59 тыс. 49 руб. При этом оклад — только 29,9 % от этой суммы. 13% - выплаты компенсационного характера, 57,1% - стимулирующего характера.

Официальная средняя месячная зарплата среднего медицинского персонала составила 29 тыс. 235 руб.. Из них оклад — только 39,1%. Остальная часть — так же компенсационное и стимулирующие выплаты (15,3% и 45,6% соответственно).

"Учитывая изложенное, просим принять необходимые меры для увеличения должностных окладов медицинских работников государственных учреждений здравоохранения", — обращаются к властям краевого профсоюза работников здравоохранения.

Получить оперативный комментарий от правительства Пермского края не удалось. Накануне.RU направило запрос в пресс-службу губернатора и краевого минздрава.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Профсоюз медработников Прикамья призвал властей повысить оклады врачам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: врач, профсоюз, зарплата. медработники, стимулирующие выплаты. компенсационные выплаты, оклад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 1004

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети