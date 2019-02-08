Профсоюз медработников Прикамья призвал властей повысить оклады врачам

Пермская краевая организация профсоюза работников здравоохранения обратилась к губернатору Максиму Решетникову с просьбой увеличить оклады медработников, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения опубликован в социальных сетях. Активисты ссылаются на "майский" указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому органам власти "рекомендуется продолжить систему оплаты труда работников в части увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы, сбалансировав ее таким образом, чтобы без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми-климатическими условиями 50-60% заработной платы направлялось на выплаты по окладам", - говорится в тексте обращения.

30% структуры заработной платы - должны составлять стимулирующие выплаты, 10-15% - выплаты компенсационного характера.

Между тем, как утверждают в профсоюзе, официальная средняя зарплата врачей в Пермском крае в прошлом году составила 59 тыс. 49 руб. При этом оклад — только 29,9 % от этой суммы. 13% - выплаты компенсационного характера, 57,1% - стимулирующего характера.

Официальная средняя месячная зарплата среднего медицинского персонала составила 29 тыс. 235 руб.. Из них оклад — только 39,1%. Остальная часть — так же компенсационное и стимулирующие выплаты (15,3% и 45,6% соответственно).

"Учитывая изложенное, просим принять необходимые меры для увеличения должностных окладов медицинских работников государственных учреждений здравоохранения", — обращаются к властям краевого профсоюза работников здравоохранения.

Получить оперативный комментарий от правительства Пермского края не удалось. Накануне.RU направило запрос в пресс-службу губернатора и краевого минздрава.