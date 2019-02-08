Карантин по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге могут отменить уже завтра

В Екатеринбурге уже завтра, 9 февраля, могут отменить внеплановые каникулы школьников, которые были объявлены из-за высокой заболеваемости горожан гриппом и ОРВИ. Пока постановления администрации нет, однако сделать это рекомендовал Роспотребнадзор, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил сегодня на брифинге начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов, в городе идет снижение заболеваемости. Между тем, допускать в учебные заведения непривитых детей не будут.

Как отметила глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, школы города откроют не позднее понедельника. Но пока решение администрацией еще не принято.