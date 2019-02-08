08 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

Жителя Екатеринбурга отправили в колонию строгого режима за кражу 11 велосипедов

Житель Екатеринбурга получил реальный срок за совершение серии краж велосипедов. Ближайшие годы он проведет в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина совершал преступления в Заречном: летом 2018 года он различными способами похитил из подъездов домов 11 велосипедов. Это привело к причинению материального ущерба 12 потерпевшим на общую сумму более 160 тыс. руб.

Суд при вынесении приговора учел, что на момент краж екатеринбуржец имел неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, что стало отягчающим обстоятельством. Велосипедному вору назначено 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Также судом удовлетворены гражданские иски, заявленные восемью потерпевшими о взыскании со злоумышленника более 100 тыс. руб. в качестве компенсации.

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Жителя Екатеринбурга отправили в колонию строгого режима за кражу 11 велосипедов

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Теги: велосипеды, Екатеринбург, суд, приговор



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