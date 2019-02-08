08 Февраля 2019
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Политика За рубежом

СМИ: Американский закон о запрете китайского оборудования 5G готов к подписанию

Президент США Дональд трамп намерен подписать закон о запрете китайского телекоммуникационного оборудования.

Как передаёт американское издание Politico, речь идёт о подписании заранее подготовленного документа. При заключении всех контрактов, связанных с использованием передовых технологий, впредь внимание в первую очередь будет уделяться их кибербезопасности.

Ранее с давлением со стороны американских властей и обвинениями в шпионаже уже столкнулись китайские телекоммуникационные гиганты – компании Huawei и ZTE. Эти компании предлагают услуги по созданию сетей 5G и интернета вещей по всему миру, причём по ценам дешевле, чем у конкурентов.

В Белом Доме пока не комментируют эту информацию, однако отмечают, что США совместно с союзниками работают над мерами по снижению рисков при использовании инфраструктуры 5G. Использовать китайское оборудование уже запрещено Минобороны США. При этом в самих Соединённых Штатах до сих пор не создано альтернативной системы 5G, совершенно независимой от Huawei.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

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СМИ: Американский закон о запрете китайского оборудования 5G готов к подписанию

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Теги: Трамп, Хуавэй, ZTE, 5G



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