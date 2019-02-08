08 Февраля 2019
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"Седой Урал" отремонтируют за миллион

"Седой Урал" - самый большой монумент на территории Российской Федерации, открытый к празднованию 60-летия Победы советского народа над немецким захватчиком, его установили в 2005 году на Площади Обороны, с которой на фронт отправлялись колонны уральских бойцов.
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В рамках реконструкции самой площади власти решили обновить и памятник, документ с условиями подряда появился на сайте госзакупок. Администрация города оценила работы в 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

площадь Обороны, памятник Седой Урал, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Монументу нужно сменить облицовку из камня, бетонную конструкцию демонтировать и возвести новый каркас из арматурной сетки. Ступеньки и стены по проекту облицуют гранитом, посев газонов и уборка мусора за собой включены в стоимость госзаказа.

Напомним, что благоустройство Площади Обороны входит в проект обновления общественных пространств Екатеринбурга, мэр Александр Высокинский анонсировал реконструкцию 14 зон отдыха в этом году. Участники обсуждений по реконструкции площади разошлись во мнениях, какая концепция должна быть у зоны отдыха: одни считают, что Площадь Обороны не место для мам с колясками, собачников и фудкортов, здесь нужно установить мемориальные доски, стелы, экраны, с которых рассказывалось бы о судьбе ушедших воевать земляков. Многие участники - это те самые "дети войны", которые провожали своих отцов на фронт именно с этой площади, и для них парк, прежде всего, место поминовения. Именно здесь находился штаб формирования воинских частей.

Звучали даже предложения, что помимо "Седого Урала" нужно поставить еще два памятника – Уходящему на фронт солдату и Провожающим его жене и детям. Другие, более молодые участники, наоборот, предлагали благоустроить дорожки для прогулок и пробежек, а не "выгонять" собачников и мамаш с детьми, снабдить парк беспроводной сетью, вместо стел – qr-кодовые таблички (с той же информации об ушедших бойцах), не забывая об истории, обустроить парк по-современному: разместить фуд-корты и арт-объекты. Эту концепцию с легкой руки журналистов назвали "хипстерской".

общественные слушания, концепция реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: Накануне.RU

площадь Обороны, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Пока общественники занимаются концепцией, администрация ищет подрядчика для ремонта ключевого монумента парка – "Седого Урала". Работа принадлежит авторству Геворга Геворкяна, гигант-кузнец отлит из бронзы, по мнению автора, он символизирует мужество и стойкость уральцев, которые отправились на фронт, а также отдает дань тем, кто вносил свой вклад, оставшись на земле кузнецов и мастеров в тылу промышленного края.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Скульптура в восемь метров (высоту дополняет постамент – монумент возвышается на 12 метров вверх) изображает исполинского кузнеца с длинными седыми волосами, бородой, в руке он держит огромный меч – символ победы, которую выковали на Урале в годы войны.

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"Седой Урал" отремонтируют за миллион

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Теги: площадь Обороны, Екатеринбург, Геворкян, Седой Урал, обсуждения, реконструкция, Великая Отечественная война, мемориал, труженики тыла, штаб, войска, фронт



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