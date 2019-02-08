Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале. Об этом сообщил источник ТАСС.

Также ранее в СМИ появлялась информация, что обращение к парламенту может быть приурочено к годовщине присоединения Крыма - 18 марта. Однако в Кремле опровергли эти сообщения.

На днях пресс-секретарь Путина заявил, что президент уже начал готовиться к посланию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале года. Дата будет зависеть от графика президента.