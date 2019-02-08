Дизайнер Артемий Лебедев пришел на православный телеканал "Спас"

Эта неделя буквально наполнена интервью, в которых сочетание интервьюера и интервьюируемого вызывают, как минимум, удивление. Сначала Юрий Дудь начал новый сезон своего YouTube шоу с приглашения Дмитрия Киселева, а теперь на православном телеканале "Спас" объявился дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Передачу с его участием анонсировал на своей странице в Instagram телеведущий и глава "Спаса" Борис Корчевников. "Артемий Лебедев и Владимир Легойда. "Не верю. Разговор с атеистом". Скоро на Спасе", - написал Борис под фоткой с зеленоволосым Лебедевым и православным публицистом Легойдой.

Не все подписчики Корчевникова, впрочем, уверены, что пригласить Лебедева было правильной идеей: "В погоне за рейтингами уже приглашаем сатанистов?", "Ого, точный хайп", "Удалось ли Артемию выразить свою позицию без мата?".

Лебедев известен скандальными постами на тему РПЦ. Например, он предлагал пользователям "фотожабить" фотографию с патриархом Кириллом, публиковал провокационные баннеры и высказывался в оскорбительном духе о представителях церкви.