Известный промышленник поддержал запрет "непатриотичного" школьного учебника по экономике

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ, глава ассоциации "Росспецмаш" и лидер "Партии Дела" Константин Бабкин поддержал запрет учебника по экономике для школьников 10–11-х классов, исключенного из федерального перечня из-за недостатка патриотизма.

В своем блоге он подчеркнул, что считает правильной такую реакцию Министерства просвещения на фоне борьбы между двумя экономическими идеологиями.

"Сторонники либерального курса нас убеждают, что Россия всегда была отсталая, что стране нужно быть сырьевым придатком передового Запада, что нам надо развиваться темпом в 2% в год, а больше - вредно. Это даже определено в основных направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Если будут приниматься соответствующие экономические решения, тогда Россия действительно не сможет развиваться быстрее", - пишет Бабкин. По его словам, такая экономическая идеология уже привела к повышению налогов, высокой ключевой ставке, выводу денег из страны и высокой стоимости электроэнергии и бензина.

Промышленник считает, что во главу угла в целях развития должна быть поставлена разумный экономический курс, способствующий выходу страны на опережающие темпы роста. Такая идеология, по его мнению, должна включать в себя стимулирующую налоговую политику, мягкую денежно-кредитную политику и протекционизм. "Мы должны строить собственную сильную и независимую экономику, развивать свою культуру и свой народ", - заявил Бабкин.

"Рад, что к этой борьбе подключилось и Минпросвещения. Это очень правильный подход. И исторические, и экономические учебники должны формировать у подрастающего поколения оптимистический взгляд, который будет способен сподвигнуть их на дерзания, труд, развитие и самосовершенствование. Поэтому поддерживаю решение министерства изъять из процесса обучения пособие, не отвечающее этим целям", - резюмировал он.

Как сообщало Накануне.RU, школьный учебник по экономике за авторством доктора экономических наук Игоря Липсица исключили из федерального перечня учебников из-за отсутствие материалов, "формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему". Как отметил сам автор, ему предложили внести правки в пособие и рассказать "о планах ближайшего экономического прорыва" и об импортозамещении "как одном из направлений современной экономической политики", поскольку вопросы для обсуждения, предложенные в учебнике, "не способствуют любви к Родине".