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Происшествия Пермский край

Экстрасенсы и микрозаймы в новом расследовании пермского СК. У ветерана "увели" квартиру через сложное мошенничество

Материалы об отъёме у 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны квартиры за долги дочери и его избиении переданы в пермское краевое управление Следственного комитета. Его сотрудники завели дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Напомним, 20 июня 2018 г. дочь пострадавшего написала "экстрасенсам" из компании "Возрождение" о том, что хотела бы вылечить астму. В ходе "диагностики" и "лечения" в августе она заплатила им 1,5 млн руб. Позже, когда деньги понадобились вновь, женщина обратилась в микрофинансовую компанию "Клок Хаус". С 3 августа по 3 сентября её представители под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили с пострадавшей договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры. При сумме контракта в 1,4 млн руб. на руки жертва пермских Ванг получила лишь 450 тыс. руб. После этого сотрудники "Клок Хауса" перепродали квартиру третьим лицам, то есть мошенническим путем завладели ею. 29 января 2019 г. неизвестные, избив отца-ветерана пермячки и угрожая насилием ей, сменили в квартире двери и замки.

По факту мошенничества и самоуправства представителей микрофинансовой организации "Клок Хаус" сотрудники краевого управления СК возбудили уголовные дела. Также они продолжают расследование мошенничества экстрасенсов. Идут допросы свидетелей, обыски в офисе микрокредитной компании и порчие следственные мероприятия. Задержаны четыре подозреваемых, они, как полагают следователи, причастны к изъятию квартиры. Решается вопрос об их аресте. Расследование контролирует центральный аппарат СК.

Ветеран ВОВ избиение Пермь(2019)|Фото: СКР

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Экстрасенсы и микрозаймы в новом расследовании пермского СК. У ветерана "увели" квартиру через сложное мошенничество

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Теги: ветеран Великой Отечественной войны, избиение, квартира, мошенничество



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Ранее 07.02.2019 19:16 Мск В Перми у 90-летнего ветерана пытаются отнять квартиру из-за долгов дочери

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