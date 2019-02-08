08 Февраля 2019
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Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую в 2019 году партию электровозов

ОАО "Российские железные дороги" получило 10 магистральных грузовых локомотивов "Синара" (2ЭС6). Пять электровозов производства "Уральских локомотивов" будут эксплуатироваться на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД), еще пять отправятся в депо "Тайга" Западно-Сибирской железной дороги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Группы Синара, сервисное обслуживание всех электровозов в течение последующих 28 лет обеспечит компания "СТМ-Сервис" по контракту жизненного цикла, заключенному с РЖД.

Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи сообщил, что всего до конца текущего года планируется передать РЖД не менее 130 электровозов "Синара", что станет самой крупной годовой поставкой 2ЭС6 за все время серийного выпуска данной модели.

"Электровоз постоянного тока с коллекторным тяговым двигателем 2ЭС6 – первая и очень удачная разработка нашего завода, - подчеркнул Спаи. - Этот грузовой магистральный локомотив в данный момент является самым массовым электровозом нового поколения на сети РЖД".

В настоящее время заводом выпущено 854 локомотива данной модели.

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Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую в 2019 году партию электровозов

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Теги: Уральские локомотивы, РЖД, электровозы, 2ЭС6



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