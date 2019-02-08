"Полкусочка шпикачки и пять зерен кукурузы". Депутат Госдумы просит проверить качество питания в южноуральской школе

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко просит челябинского министра образования Александра Кузнецова проверить качество питания в коркинской школе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Фотографии школьных обедов были опубликованы в соцсети. По словам парламентария, обед мало напоминает комплексный.

"Здесь подозрительно всё: состав блюд, их качество, размер порций, цены на питание. Размазанное по тарелке картофельное пюре, полкусочка шпикачки, половина дольки соленого огурца и пять зерен кукурузы. Второе блюдо – макароны с гуляшом из говядины – также явно приготовлены по какой-то своеобразной рецептуре", - отметил депутат.

Литовченко обратился к Кузнецову и главе района с просьбой организовать проверку качества питания в школе.