08 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

"Полкусочка шпикачки и пять зерен кукурузы". Депутат Госдумы просит проверить качество питания в южноуральской школе

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко просит челябинского министра образования Александра Кузнецова проверить качество питания в коркинской школе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Фотографии школьных обедов были опубликованы в соцсети. По словам парламентария, обед мало напоминает комплексный.

"Здесь подозрительно всё: состав блюд, их качество, размер порций, цены на питание. Размазанное по тарелке картофельное пюре, полкусочка шпикачки, половина дольки соленого огурца и пять зерен кукурузы. Второе блюдо – макароны с гуляшом из говядины – также явно приготовлены по какой-то своеобразной рецептуре", - отметил депутат.

Литовченко обратился к Кузнецову и главе района с просьбой организовать проверку качества питания в школе.

комплексный обед, школа, Коркино,(2019)|Фото:chelyabinsk.er.ru

комплексный обед, школа, Коркино,(2019)|Фото:chelyabinsk.er.ru

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"Полкусочка шпикачки и пять зерен кукурузы". Депутат Госдумы просит проверить качество питания в южноуральской школе

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Теги: комплексный обед, школа, школьное питание, проверка, Анатолий Литовченко,



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