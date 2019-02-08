08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника За рубежом

Пчелы оказались способны складывать и вычитать

Медоносные пчелы способны выполнять простейшие математические операции, выяснили ученые из Мельбурнского университета. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Австралийские и французские биологи научили насекомых распознавать голубой и желтый цвета, обозначающие сложение и вычитание, а затем пчелы сами выбирали правильный ответ из двух вариантов.

Они оказались в состоянии вычитать и прибавлять единицу к заданному числу. Это заставило предположить, что вычислительные способности среди представителей фауны встречаются чаще, чем считалось.

Ранее сообщалось, что хорватские ученые научили пчел по запаху искать оставшиеся в стране после вооруженного конфликта 1990-х гг. неразорвавшиеся мины.

Оказалось, пчелы могут различать запахи не хуже собак - и это показали проведенные эксперименты.

В традиционную еду пчел ученые добавляли небольшие количества тротила. В результате у подопытных возникала ассоциация между едой и взрывчаткой и уже после нескольких таких "перекусов" они смогли приступать к поискам мин и других боеприпасов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пчелы оказались способны складывать и вычитать

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пчелы, математика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 992

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети