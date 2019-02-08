Пчелы оказались способны складывать и вычитать

Медоносные пчелы способны выполнять простейшие математические операции, выяснили ученые из Мельбурнского университета. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Австралийские и французские биологи научили насекомых распознавать голубой и желтый цвета, обозначающие сложение и вычитание, а затем пчелы сами выбирали правильный ответ из двух вариантов.

Они оказались в состоянии вычитать и прибавлять единицу к заданному числу. Это заставило предположить, что вычислительные способности среди представителей фауны встречаются чаще, чем считалось.

Ранее сообщалось, что хорватские ученые научили пчел по запаху искать оставшиеся в стране после вооруженного конфликта 1990-х гг. неразорвавшиеся мины.

Оказалось, пчелы могут различать запахи не хуже собак - и это показали проведенные эксперименты.

В традиционную еду пчел ученые добавляли небольшие количества тротила. В результате у подопытных возникала ассоциация между едой и взрывчаткой и уже после нескольких таких "перекусов" они смогли приступать к поискам мин и других боеприпасов.