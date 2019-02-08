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Общество Свердловская область

Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников

Уральский родительский комитет обратился в департамент управления образования администрации Екатеринбурга. Общественники требуют "не отмалчиваться" и срочно решить проблему с зачислением детей в школы.

Напомним, запись будущих первоклассников стартовала в уральской столице в ночь с 31 января на 1 февраля. Спустя несколько часов родители начали массово жаловаться, что подать заявление через сайт Госуслуг довольно проблематично.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском родительском комитете, почти все поступившие к ним обращения от родителей подтвердили, что заявки подавались по территориальному принципу, то есть по прописке и месту жительства, но из-за сбоя системы сайта Госуслуг большое количество детей не попадает в близлежащие школы.

пустой класс, парты, школа(2016)|Фото: all-pix.com

"Приказы директоров школ о детях, которые все же зачислены, уже подготовлены, а те дети, чьи родители одни из первых подавали заявления, оказались "за бортом". И как департамент управления образования Екатеринбурга будет решать с ними вопрос - непонятно. По крайней мере, родители не согласны водить детей в школы на отдаленные территории", - отмечают в УРК.

Напомним, на этой неделе прокуратура Екатеринбурга организовала "горячую линию" по вопросам возможного нарушения закона при зачислении детей в первые классы.

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Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников

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Теги: первые классы, зачисление, школы, Екатеринбург



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