Бюджеты муниципальных образований Ямала за 2018 год исполнены с профицитом

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Бюджеты муниципальных образований Ямала за 2018 год исполнены с профицитом

Доходная часть местных бюджетов Ямала за 2018 г. составила 89,3 млрд руб. - это на 12% выше исполнения 2017 г. Годовой план выполнен на 100%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Налоговые и неналоговые доходы составили 22,5 млрд руб., что на 2% превысило утвержденный годовой план. Межбюджетные трансферты из окружного бюджета составили 66,8 млрд руб., годовой план выполнен на 98%. Объем трансфертов составил 75% в бюджетах муниципальных образований.

Расходы бюджета выполнены на 96% от годового плана, что выше на 10% по сравнению с 2017 г. Сумма расходов составила 88,8 млрд руб. На 96% исполнены мероприятия в рамках муниципальных программ.

По словам заместителя губернатора, директора департамента финансов автономного округа Альбины Свинцовой, правительство автономного округа проводит политику, направленную на создание условий для развития экономического и налогового потенциала органов местного самоуправления, а также на полное обеспечение всех расходных обязательств.

Также она сообщила о снижении на 36% муниципального долга. На 1 января 2019 г. он составляет 82,4 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бюджеты муниципальных образований Ямала за 2018 год исполнены с профицитом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет, профицит, муниципальные образования, муниципальный долг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 992

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети