Бюджеты муниципальных образований Ямала за 2018 год исполнены с профицитом

Доходная часть местных бюджетов Ямала за 2018 г. составила 89,3 млрд руб. - это на 12% выше исполнения 2017 г. Годовой план выполнен на 100%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Налоговые и неналоговые доходы составили 22,5 млрд руб., что на 2% превысило утвержденный годовой план. Межбюджетные трансферты из окружного бюджета составили 66,8 млрд руб., годовой план выполнен на 98%. Объем трансфертов составил 75% в бюджетах муниципальных образований.

Расходы бюджета выполнены на 96% от годового плана, что выше на 10% по сравнению с 2017 г. Сумма расходов составила 88,8 млрд руб. На 96% исполнены мероприятия в рамках муниципальных программ.

По словам заместителя губернатора, директора департамента финансов автономного округа Альбины Свинцовой, правительство автономного округа проводит политику, направленную на создание условий для развития экономического и налогового потенциала органов местного самоуправления, а также на полное обеспечение всех расходных обязательств.

Также она сообщила о снижении на 36% муниципального долга. На 1 января 2019 г. он составляет 82,4 млн руб.