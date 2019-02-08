Шнуров в стихах ответил министру Скворцовой: "Алкоголь причина нашей смерти, но и жизни он причина тоже"

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров (45) прокомментировал в стихах новость о том, что причиной смерти 70% российских мужчин является алкоголь. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова возложила на спиртное ответственность за циррозы, язвенную болезнь желудка, гипертоническую болезнь.

Шнуров, впрочем, считает, что алкоголь влияет не только на смертность, но и на рождаемость. Вот что он пишет:

"Большинство зачали здесь по пьяни,

А по трезвости не до любви тут, братцы.

От "эротики по-русски" чувство вянет,

Кто в своём уме не до коллабораций.

Друг на друга глянули - о, ужас,

И для храбрости водяры накатив,

В темноте совокуплялись тужась,

Вот такой нехитрый нарратив.

Статистически, попробуйте, замерьте

Подойдя точней к вопросу, строже.

Алкоголь причина нашей смерти,

Но и жизни он причина тоже".

Напомним, в прошлом году Минздрав предложил повысить акцизы на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта свыше 9%.

В качестве причины называлось большое количество отравлений, вызванных этанолом.

В ведомстве отмечали, что смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 на 100 тысяч человек в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Однако для сохранения позитивной динамики нужны новые антиалкогольные меры, подчеркивал в Министерстве здравоохранения.