"Рособоронэкспорт" получил разрешительные документы на экспорт автоматов Калашникова 200-й серии

"Рособоронэкспорт" получил разрешение на экспорт 200-й серии автоматов Калашникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные экспортные документы. С этого момента Рособоронэкспорт может предлагать своим партнерам модификации АК200, АК203, АК204 и АК205, которые будут впервые показаны за рубежом на выставке IDEX 2019", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ведомство ожидает высокий спрос на эту серию автоматов, прежде всего, на Ближнем Востоке. Презентацию стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" проведет в Абу-Даби.

"Автоматы Калашникова 200-й серии – стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении. В рамках IDEX-2019 мы уже запланировали ряд переговоров, где, в том числе, будем обсуждать новую серию АК", – прокомментировал генеральный директор Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.