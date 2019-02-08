08 Февраля 2019
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"Рособоронэкспорт" получил разрешительные документы на экспорт автоматов Калашникова 200-й серии

"Рособоронэкспорт" получил разрешение на экспорт 200-й серии автоматов Калашникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные экспортные документы. С этого момента Рособоронэкспорт может предлагать своим партнерам модификации АК200, АК203, АК204 и АК205, которые будут впервые показаны за рубежом на выставке IDEX 2019", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ведомство ожидает высокий спрос на эту серию автоматов, прежде всего, на Ближнем Востоке. Презентацию стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" проведет в Абу-Даби.

"Автоматы Калашникова 200-й серии – стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении. В рамках IDEX-2019 мы уже запланировали ряд переговоров, где, в том числе, будем обсуждать новую серию АК", – прокомментировал генеральный директор Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

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"Рособоронэкспорт" получил разрешительные документы на экспорт автоматов Калашникова 200-й серии

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Теги: Рособоронэкспорт, АК, калашников



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