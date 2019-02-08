08 Февраля 2019
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Общество Тюменская область

Греф рассказал, как зарабатывал на первую машину в Тюменской области

Первую свою машину - "восьмерку" - глава Сбербанка Герман Греф заработал на стройках в Тюменской области. В Западную Сибирь он приезжал в составе студенческого стройотряда.

Сначала строили коровники, затем дома, рассказал Греф в интервью агентству ТАСС: "Сказать по совести, никто из нас толком не понимал, как и что надо делать. Рядом работала бригада чеченцев, мы ходили, смотрели, чем они занимаются, потом пытались повторить". Иногда попытки строительства заканчивались неудачей. По словам Грефа, у одного из уличных туалетов, возведенных его бригадой, сорвало крышу, потому что студенты забыли укрепить кровлю.

Особенно тяжело главе Сбербанка давалось оштукатуривание, от которого "мужики буквально выли".

"В первый год страшно намучились, потом разнюхали, что в соседнем районе работают девчонки с психологического и филологического факультетов университета. Позвали их на подмогу. Те классно штукатурили, за два дня закрыли весь фронт работ", - вспоминает он.

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Греф рассказал, как зарабатывал на первую машину в Тюменской области

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Теги: Герман Греф, стройки, Тюменская область



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