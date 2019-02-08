"Не имеет прецедентов". ОБСЕ выразила недовольство решением Киева не пускать на выборы российских наблюдателей

ОБСЕ выразила недовольство решением Верховной рады Украины запретить наблюдателям из России наблюдать за украинскими выборами даже в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Организация направила по этому поводу официальное письмо в МИД Украины, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Как сообщало Накануне.RU, 7 февраля Верховная рада приняла закон о запрете гражданам России быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах. До этого спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал допустить на выборы российских наблюдателей необходимо под эгидой БДИПЧ ОБСЕ. Однако МИД Украины выразил несогласие с Волкером.

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом",- заявила директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир.

Она подчеркнула, что общие обязательства в рамках ОБСЕ "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику", а Украина своим решением ставит себя в привилегированное положение.

Примечательно, что после решения Рады Волкер частично изменил точку зрения. Он написал в Twitter, что "Россия является агрессором на Украине, а значит, замечания Украины относительно безопасности реальны". Напомним, формальным поводом для запрета было минимизировать риски и угрозы воображаемого "вмешательства России" в выборы на Украине.