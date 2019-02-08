08 Февраля 2019
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Происшествия Сибирский ФО В России

Горнорабочих завалило на шахте в Кемеровской области: один человек погиб

В Кузбассе горнорабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте им. Тихова.

В момент инцидента в шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 находились в районе завала. Четверых завалило, один погиб от травмы.

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что работа шахты приостановлена, там работает комиссия, передает ТАСС.

Напомним, 22 декабря, произошло возгорание в строящемся стволе №4 шахты в Соликамске. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты.

Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки их тела нашли.

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Горнорабочих завалило на шахте в Кемеровской области: один человек погиб

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Теги: шахта, кемеровская область, выброс



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