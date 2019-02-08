08 Февраля 2019
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Глава СвЖД: Я не заслужил два месяца находиться в следственном изоляторе

В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает ходатайство о продлении ареста начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Напомним, Миронова обвиняют в получении крупной взятки. С требованием о продлении ему срока содержания под стражей обратилось Уральское следственное управление на транспорте.

Сегодня защита Миронова заявила об отводе судьи Антона Белых. Адвокат полагает, что судья "прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а именно зависим от следствия". Также он считает, что было нарушено право на защиту, так как до суда ему не разрешили скопировать материалы дела для ознакомления, и в итоге Миронов сейчас не готов к заседанию.

глава СвЖД Алексей Миронов, адвокаты, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Сам глава СвЖД заявил, что за свой 30-летний стаж работы на железной дороге он не заслужил два месяца находиться в следственном изоляторе. По его словам, он только вчера узнал, что на сегодня назначено заседание.

В результате в отводе судьи было отказано. Также адвокаты Миронова заявили еще одно ходатайство - о предоставлении минимум одного дня для ознакомления с материалами. Было озвучено, что всего дело состоит из 260 страниц.

Следователи заявили ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Защита обратилась к судье также с ходатайством освободить Миронова из клетки на время заседания, так как ему до сих пор не предъявлено обвинение по второму эпизоду данного уголовного дела - он связан со статьей "Злоупотребление служебными полномочиями". Ранее Миронову было предъявлено обвинение только по первому эпизоду.

Сам Алексей Миронов попросил СМИ остаться, так как "ему нечего скрывать". Однако судья принял решение закрыть процесс и всю прессу удалили из зала.

В эти минуты заседание продолжается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сам начальник СвЖД считает случившееся с ним провокацией. Недавно стало известно, что против Алексея Миронова могут возбудить еще несколько уголовных дел.

глава СвЖД Алексей Миронов, адвокаты, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

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Глава СвЖД: Я не заслужил два месяца находиться в следственном изоляторе

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Теги: Миронов, арест, следствие, суд, СвЖД



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