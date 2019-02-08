В перинатальном центре в Подмосковье лопнул гимнастический шар и обрушил навесной потолок

В перинатальном центре в подмосковной Коломне лопнул гимнастический шар, в результате инцидента обрушился навесной потолок, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что шар диаметром 1 метр лопнул, когда два сотрудника центра пытались надуть его. "Усилия оказались чрезмерным, мяч лопнул, отскочил в потолок и обрушил легкие навесные плитки", - отметили в ведомстве.

Навесной потолок обрушился на площади 20 кв м.

Работники получили легкие травмы лица, они госпитализированы.