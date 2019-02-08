В Шадринске открывается новый офтальмологический центр - пациентов ждут со всей Курганской области

В Шадринске уже в конце этого месяца откроют новый офтальмологический центр - филиал екатеринбургского межотраслевого научно - технического комплекса "Микрохирургия глаза".

80% услуг в центре будут оказывать бесплатно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Площадь клиники - более 900 квадратных метров. Медицинский персонал прошел обучение в Екатеринбурге.

Руководитель комплекса "Микрохирургия глаза" из Екатеринбурга Олег Шиловских встретился с главой Зауралья Вадимом Шумковым, стороны обсудили перспективы сотрудничества.

В шадринском центре будет проводиться диагностика детей и взрослых, лазерная хирургия, различные курсы компьютерного и медикаментозного лечения, консервативная терапия заболеваний сетчатки и зрительного нерва.