Сахарный диабет и концерт в Кремле: Пугачева рассказала, почему худеет

Поклонники в последнее время не могут узнать Аллу Пугачеву (69). Певица стремительно худеет, выбирает молодежные наряды и "опасную" длину юбок, которую позволит себе не каждая 30-летняя.

Еще в прошлом году в сети стали появляться слухи о недуге примадонны российской эстрады: якобы, она страдает сахарным диабетом. И вот теперь "Комсомольская правда" цитирует Пугачеву – у нее действительно есть это заболевание.

На премьере фильма "Пилигрим" Алла поделилась с журналистом Вадимом Верником "секретом" своей худобы: "Хочется кушать, а нельзя. Мешает то, что концерт на носу. Еще у меня сахарный диабет. Старость. Надо жить дольше. А значит, надо меньше жрать!".

Концерт у Пугачевой будет в апреле – в честь ее 70-летнего юбилея. Предстоящее мероприятие уже стало скандальным: недавно выяснилось, что на подготовку концерта Аллы компания "Вертолеты России" (входит в государственную корпорацию "Ростех") выделила "спонсорские" 40 миллионов рублей. И объяснила свой поступок, мягко говоря, странно.

Для самой же Пугачевой, вероятно, главным стимулом для поддержания формы и здоровья, очевидно, является семья: у Аллы и Максима Галкина (42) подрастают двойняшки Лиза и Гарри (5). Несмотря на возраст, Пугачева старается принимать в воспитании детей активное участие.