08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Сахарный диабет и концерт в Кремле: Пугачева рассказала, почему худеет

Поклонники в последнее время не могут узнать Аллу Пугачеву (69). Певица стремительно худеет, выбирает молодежные наряды и "опасную" длину юбок, которую позволит себе не каждая 30-летняя.

Еще в прошлом году в сети стали появляться слухи о недуге примадонны российской эстрады: якобы, она страдает сахарным диабетом. И вот теперь "Комсомольская правда" цитирует Пугачеву – у нее действительно есть это заболевание.

На премьере фильма "Пилигрим" Алла поделилась с журналистом Вадимом Верником "секретом" своей худобы: "Хочется кушать, а нельзя. Мешает то, что концерт на носу. Еще у меня сахарный диабет. Старость. Надо жить дольше. А значит, надо меньше жрать!".

ÐÐ»Ð»Ð° ÐŸÑƒÐ³Ð°Ñ‡ÐµÐ²Ð° ÐœÐ°ÐºÑÐ¸Ð¼ Ð“Ð°Ð»ÐºÐ¸Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Ð¿Ñ€ÐµÑÑ-ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ð° Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÐ¼Ð°

Концерт у Пугачевой будет в апреле – в честь ее 70-летнего юбилея. Предстоящее мероприятие уже стало скандальным: недавно выяснилось, что на подготовку концерта Аллы компания "Вертолеты России" (входит в государственную корпорацию "Ростех") выделила "спонсорские" 40 миллионов рублей. И объяснила свой поступок, мягко говоря, странно.

Для самой же Пугачевой, вероятно, главным стимулом для поддержания формы и здоровья, очевидно, является семья: у Аллы и Максима Галкина (42) подрастают двойняшки Лиза и Гарри (5). Несмотря на возраст, Пугачева старается принимать в воспитании детей активное участие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сахарный диабет и концерт в Кремле: Пугачева рассказала, почему худеет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алла пугачева, похудение, диета, сахарный диабет, концерт в кремле



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 990

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети