В Домодедово самолёт "Ямала" врезался в мачту освещения

Самолёт авиакомпании "Ямал" попал в аварию в московском "Домодедово", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вечером 6 февраля самолёт рейсом Тюмень – Москва совершил посадку в столице. После приземления борт стал неуправляемым, не помог даже реверс тяги обоих двигателей. Пострадали законцовка и предкрылок правого полукрыла, сообщает Telegram-канал Mash.

Никто из 63 пассажиров не погиб и не пострадал.

По факту аварии проводится проверка, рассказала Накануне.RU старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Лариса Марковец.