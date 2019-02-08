Песню Лазарева для "Евровидения-2019" написали Киркоров и греческий композитор

Стали известны некоторые подробности о песне Сергея Лазарева, с которой он будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019".

Напомним, ранее певец заявил, что решил вновь отправиться на конкурс, так как ему предложили "очень хорошую песню". "И поэтому я решил ехать на "Евровидение"!", - отметил Лазарев.

Сегодня в эфире передачи "Доброе утро" артист раскрыл некоторые детали: он поведал, что его песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. При этом имя последнего Лазарев назвать отказался.

Также певец заявил, что перед ним стоят "абсолютно новые риски" и отметил, что понимает, что "все ждут от него только победы", пишет Infox.ru.

Отметим, что в 2016 году Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении". Тогда он занял третье место.