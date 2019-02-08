08 Февраля 2019
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Завод "Калугапутьмаш" участвует в нацпроекте по повышению производительности труда

"Калужский завод путевых машин и гидроприводов" (Калугапутьмаш), входящий в холдинг "Синара – Транспортные Машины" (СТМ), стал участником национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга СТМ.

Пилотной площадкой для создания участка-образца является цех укладочных кранов и механизированных платформ. Сейчас сформирована рабочая группа по реализации проекта, разрабатывающая карты текущего, целевого и идеального состояния. Кроме этого, группа занимается выявлением проблемных мест и выработкой вариантов по улучшению производственных процессов.

"Проект по повышению производительности труда – это уникальная возможность получить практический опыт и знания, которые будут применяться для каскадирования изменений и совершенствования производственных процессов на предприятии", - отметил генеральный директор холдинга СТМ Виктор Леш.

По его словам, в рамках программы запланировано обучение персонала, а результаты, достигнутые на эталонном участке, в дальнейшем будут транслироваться на другие подразделения предприятия. Он также подчеркнул, что в прошлом году рост производительности труда в целом по СТМ составил 51%.

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Завод "Калугапутьмаш" участвует в нацпроекте по повышению производительности труда

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Теги: Калужский завод путевых машин и гидроприводов, Синара



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