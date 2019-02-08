Токио не ответил на вопрос об "исконной" принадлежности Южных Курил

Правительство Японии отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли Южные Курилы исконной территорией страны.

Соответствующий запрос в правительство направил независимый депутат верхней палаты парламента Хироюки Кониси.

В официальном ответе говорится, что любые комментарии по этому вопросу могут помешать переговорному процессу с Москвой, передает Regnum со ссылкой на NHK.

Напомним, ранее Токио настаивал на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента.

По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор.