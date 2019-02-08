На Южном Урале на дороги вышло около 300 единиц уборочной техники из-за снегопада

На Южном Урале после аномальных морозов начались снегопады. На дороги области вышло около 300 единиц уборочной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Осадки прошли ночью и продолжаются сейчас практически по всей территории региона.

"На региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах в минувшую ночь работала 151 единица техники, в том числе 25 машин "Урал-Тройка", 55 комбинированных дорожных машин, 37 навесных снегоочистителей и 34 автогрейдера", - рассказали в региональном миндортрансе.

Сейчас все дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии.

В Челябинске дороги убирали 132 единицы техники. Было вывезено около 3 тыс. тонн снега. Днем на улицах города будет работать 100 единиц дорожной техники.