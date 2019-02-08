На Южном Урале на дороги вышло около 300 единиц уборочной техники из-за снегопада

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

На Южном Урале на дороги вышло около 300 единиц уборочной техники из-за снегопада

На Южном Урале после аномальных морозов начались снегопады. На дороги области вышло около 300 единиц уборочной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Осадки прошли ночью и продолжаются сейчас практически по всей территории региона.

"На региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах в минувшую ночь работала 151 единица техники, в том числе 25 машин "Урал-Тройка", 55 комбинированных дорожных машин, 37 навесных снегоочистителей и 34 автогрейдера", - рассказали в региональном миндортрансе.

Сейчас все дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии.

В Челябинске дороги убирали 132 единицы техники. Было вывезено около 3 тыс. тонн снега. Днем на улицах города будет работать 100 единиц дорожной техники.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале на дороги вышло около 300 единиц уборочной техники из-за снегопада

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снегопад, уборка дорог, снег,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 990

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети