На Южном Урале многодетная мать отправилась в колонию за неуплату алиментов трем своим дочерям

В Миассе 40-летнюю женщину отправили на полгода в колонию-поселение за неуплату алиментов трем своим несовершеннолетним дочерям.

До этого женщина вела разгульный образ жизни, выпивала, не появлялась дома - это стало причиной изъятия дочерей из семьи и помещения их в госучреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Первое исполнительное производство о взыскании алиментов на двух старших девочек было возбуждено еще в 2010 году, через год возбудили еще одно производство. Женщина не приезжала к девочкам в детдома, перечисляла максимум по 300 рублей два-три раза в год.

В 2016 году должницу привлекли к административной ответственности, ей назначили 10 суток ареста. Через год она стала фигурантом уже уголовного дела - суд назначил ей принудительные работы. А в прошлом году ее вновь привлекли к административной ответственности уже по второму исполнительному производству. Она опять получила 10 суток.

6 месяцев лишения свободы - результат повторного уголовного дела за неуплату алиментов.